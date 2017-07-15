Киев, 15 июля, 2017, 21:40 — ИА Регнум. «Агенты России» присутствуют в Верховной раде Украины. Об этом сообщил украинский депутат Антон Геращенко в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агенты России

«Их (агентов) уже не так много, как это было до 2014 г, — утверждает парламентарий. — Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое».

При этом Геращенко добавил, что влияние «агентов» в стране не настолько велико, как было ранее.

«Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — говорит он.

Отметим, что конкретных доказательств своих слов Геращенко так и не предоставил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете на территории страны деятельности таких российских интернет-компаний как «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также блокировки социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».