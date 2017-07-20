Москва, 20 июля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, в кинотеатре «Формула Кино горизонт» стартует ретроспектива фильмов ключевой для мирового кинематографа фигуры — Жана-Люка Годара. Проект «Иноекино» покажет картины «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьеро».

Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия Раскрашенный герой

Представитель французской «новой волны», Годар оказал революционное влияние на киноискусство. Фирменный стиль съемки и непредсказуемость сюжета предстали перед зрителем уже в дебютном фильме режиссера — «На последнем дыхании». И хотя бюджет, выделенный на создание киноленты, был крайне мал, а сценарий и вовсе создавался по ходу работы, премьера получила положительные отзывы. Благодаря использованию естественного освещения, отсутствию профессиональной техники и импровизации по ходу съемок, Годар добился эффекта непосредственности и даже документальности. Однако в то же время он намеренно разбивает создавшуюся иллюзию, применяя «рваный» монтаж и непосредственную связь героев со зрителем.

Ретроспектива пройдет также в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора».