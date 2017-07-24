Анкара, 25 июля, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против вступления Турции в Евросоюз. При этом канцлер делает акцент на стратегическом и экономическом значении Турции. Данная позиция формулируется за три месяца до выборов в немецкий бундестаг и звучит в унисон с позицией Европарламента. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Европарламент одобрил резолюцию о приостановке переговоров с Турцией по поводу ее вступления в ЕС. Со времени начала переговоров это первый раз, когда раздается официальный призыв к паузе.

Одновременно Интерпол перекрыл Анкаре доступ к своей базе данных, мотивируя свое решение чрезмерным количеством направлений: только за прошедший после попытки переворота год Турция отметила в системе Интерпола порядка 60.000 человек, выехавших из страны и объявленных в розыск. В связи с эти организация ставил вопрос о доверии к Анкаре и временно закрывает ей доступ к базе.

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