Варшава, 24 июля, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Польша сегодня находится в эпохе беспорядочной холодной войны, и ее особенно беспокоит Россия, которая подрывает основанный на международном праве миропорядок. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В своем заявлении министр подробно описал опасность, которую представляет собой Москва. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Mfa.gov.pl Витольд Ващиковский

По словам Ващиковского, Польша оказалась в ситуации сбывшегося китайского проклятья «Чтоб ты жил в интересное время!». Это выражается, в том числе, и в деятельности России — сверхдержавы, которая использует свою силу в дурных целях — навязывает свою волю другим суверенным странам, мешает установлению демократии в соседних государствах, занимается энергетическим шантажом, остается угрозой для демократического порядка и воспринимает НАТО как врага. Вряд ли ситуацию, в которой оказалась сейчас Польша — в каким бы мрачных красках ни описывал ее министр — можно сравнить с реальной катастрофой. Вместе с тем, нет и оснований думать, что слова о проклятии перемен были сказаны исключительно для красного словца.

Трансатлантическое единство, на посвященном которому обсуждении и были сделаны эти высказывания, может действительно находиться под угрозой. Но не со стороны России, а со стороны оформляющегося противостояния между Евросоюзом и США, способное в потенциале разорвать и упомянутое единство, и Польшу.

Читайте подробности в статье: Чего боится польский министр Ващиковский?

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