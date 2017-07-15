Вашингтон, 15 июля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Заявление, озвученное Марией Захаровой в пятницу, 14 июля, свидетельствует только о том, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, температура которых в конце периода президентства Барака Обамы находилась на уровне «ниже нижнего», так и не поднялась ни на градус, а может и вообще имеет перспективы опуститься до заморозков. Так считает британская The Financial Times.

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По мнению главного делового издания Соединенного Королевства, «встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Гамбурге показалась дружеской, но это именно только показалось.

«Кремлю понравилась двухчасовая продолжительность разговора двух президентов (накануне Вашингтон планировал полчаса, Москва — час — прим. ИА REGNUM ), но это, похоже, единственное, что его порадовало. Теперь в Москве с большой настороженностью наблюдают за тем, что происходит вокруг новости о встрече Дональда Трампа-младшего с дамой-адвокатом из России, состоявшейся в разгар избирательной кампании по выборам президента США, — отмечает издание. — Но это — информация второй степени важности. Главнее сейчас ситуация с дипломатами. Уходя, Обама выслал 35 российских сотрудников посольств и консульств из Штатов и арестовал некоторые объекты недвижимости, принадлежащие РФ в США. Обама объявил это ответом на кибервторжение русских хакеров в электронное пространство Демократической партии. Доказательств не было представлено, но разведслужбы утверждали, что сомневаться в российском авторстве атак не приходится».

Корреспондент издания Катрин Хилле подчеркивает, что «в то время Владимир Путин решил воздержаться от симметричного ответа, рассчитывая, видимо, что у администрации Трампа будет иной, более конструктивный подход к отношениям с Россией. Однако прошло полгода — и никаких изменений. Улучшения отношений не заметно, а терпение российского лидера иссякло».

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Журналистка указывает, что формально «арест дипсобственности является нарушением Венской конвенции», фактически же Вашингтон испытывает, до какой степени он может безнаказанно провоцировать Москву. «После того, как в прошлом месяце США расширили свой санкционный лист, в Кремле решили, что хватит. Пора реагировать».

«Как отметила Мария Захарова, Российский МИД готов к переговорам, а вот американский Госдеп пока нет. Именно поэтому запланированные переговоры на уровне заместителей глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Рябкова и Томаса Шэннона однажды уже были отложены, — резюмирует Хилле. — Однако Москва сегодня ставит вопрос настолько остро, что переносить разговор уже просто нет возможности: либо стороны договорятся, либо Россия произведет отложенное на полгода симметричное ответное действие и вышлет три десятка американских дипломатов на родину».