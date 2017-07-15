Домодедово, Московская область, 15 июля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. 38-летний рабочий погиб от удара молнии на стройке в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Life.

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ЧП произошло в субботу, 15 июля, на улице Мечты в Домодедовском районе.

«Ярослав Б., работавший на стройке на улице Мечты, получил удар молнией», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.