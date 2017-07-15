Рабочий погиб на стройке в Подмосковье от удара молнии
Домодедово, Московская область, 15 июля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. 38-летний рабочий погиб от удара молнии на стройке в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Life.
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Молния
ЧП произошло в субботу, 15 июля, на улице Мечты в Домодедовском районе.
«Ярослав Б., работавший на стройке на улице Мечты, получил удар молнией», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.