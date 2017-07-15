Луганск, 15 июля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Луганская общественная организация (ОО) «Милосердие» призывает внимательно проверять адрес электронной почты при отправке заявок в связи с появлением в Интернете ложного e-mail. Об этом сообщила в пятницу, 14 июля, пресс-служба организации.

Santeri Viinamäki Опасность в Интернете

«Просим быть бдительными всех тех, кто желает отправить документы на электронную почту комиссии при ОО «Милосердие» для участия в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса. Сторонники киевского режима создали фейковый адрес для приема данных», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко 14 июля обвинил украинские спецслужбы в создании ложных пабликов Народной милиции в социальных сетях.

«Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации», — сказал Марочко.

По его словам, личным составом 72 центра информационно-психологических операций ВСУ в соцсети «Вконтакте» создана такая ложная группа Народной милиции ЛНР, на которую ссылаются украинские высокорейтинговые информационные агентства, выдавая «лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей».

Читайте также: Боевые сутки на Донбассе: ожидание провокаций, усиление ВСУ под Одессой

«Фиктивные группы созданы в сети Интернет для формирования негативного имиджа Народной милиции с помощью необъективных СМИ, а также информационных вбросов и последующего обвинения ЛНР в нарушении минских соглашений», — пояснил спикер.