Салехард, 15 июля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Уральские главы избиркомов оказались самыми состоятельными в России. Согласно опубликованным декларациям о доходах за 2016 год председатели ЦИК Ямала и Тюменской области лидируют среди региональных коллег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Первое место среди председателей ЦИК субъектов Российской Федерации занимает глава избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт, доход которого за 2016 год составил 28,4 млн рублей. В его собственности указаны две квартиры общей площадью в 198,1 кв. м и гараж площадью 26,3 кв. м. Кроме того, Андрей Гиберт владеет автомобилем Hyundai Tucson.

На втором месте в рейтинге самых богатых председателей региональных ЦИК занимает Ольга Благо из Новосибирской области, получившая в 2016 году доход в 15,4 млн рублей.

Тройки самых состоятельных председателей региональных ЦИК замыкает глава избиркома Тюменской области Игорь Халин, получивший в 2016 году доход в 9,4 млн рублей. В его собственности квартира площадью 164,2 кв. м и земельный участок площадью в два гектара, а также автомобиль Volkswagen Tiguan.

Для сравнения, председатель ЦИК одного из самых богатых регионов страны — Ханты-Мансийского округа — Дмитрий Корнеев получил в 2016 году 3,2 млн рублей дохода. Он владеет тремя автомобилями: Hyundai Solaris, BMW X3, а также ВАЗ 21 043. В его владении также квартира площадью в 75 кв.м.

Отметим, что никто из региональных председателей ЦИК не опередил в рейтинге доходности председателя ЦИК России Эллу Памфилову, получившую в 2016 году 30,6 млн рублей. Кстати, пост она занимает с марта 2016 года. Ранее, в 2015 году, на посту Уполномоченного по правам человека в РФ она задекларировала 7,6 млн рублей.