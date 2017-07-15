Киев, 15 июля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Директора «Львовского бронетанкового завода» Романа Тымкива арестовали на Украине на два месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен. Такое решение, как передает телеканал «112 Украина», принял Соломенский районный суд г. Киева.

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«Судья избрал меру пресечения для Романа Тымкива в виде ареста на два месяца с возможностью вселения залога в размере 2 млн гривен, — говорится в сообщении. — Прокуроры просили установить 28,5 млн гривен залога».

Отмечается, что Тымкив, которого обязали сдать заграничные паспорта, будет находиться в СИЗО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Украине были задержаны глава ЦБТУ ВСУ, начальник отдела управления, директор и замдиректора ГП «Львовский бронетанковый завод».

По данным следствия, за 2015 год криминальная схема привела к растрате средств украинского бюджета на сумму 28,6 млн гривен.

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