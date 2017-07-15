Севастополь, 15 июля, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В Севастополе впервые проходит международный фестиваль экстремальных видов спорта «Х Fest», который собрал 200 участников из России, Белоруссии и Нидерландов. Десятки спортсменов в течение двух дней, в акватории Севастопольской бухты продемонстрируют головокружительные трюки над водой. Организационную поддержку оказывает правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sevastopol.gov.ru Во время фестиваля

Фестиваль стартовал на пляже «Хрустальный» в Артбухте, но из-за сильного ветра и поднявшейся волны, планы пришлось откорректировать. Собравшиеся увидели показательные выступления спортсменов, основные соревнования в борьбе за приз в 300 тыс рублей пройдут во второй день фестиваля.

Наиболее зрелищными были выступления по вейкбордингу (катание на доске и трюки над водой) и флайбординг (полеты на доске в вертикальном потоке воды), свое мастерство показали спортсмены на водных мотоциклах из Санкт-Петербурга.

Программа включает первенства по разным экстремальным дисциплинам, в том числе, состязание по скейтбордингу на набережной Корнилова.

Площадки «Х Fest» посетил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Он отметил, что фестиваль экстремальных видов спорта имеет все шансы стать ежегодным: «Если фестиваль пройдет качественно, и мы увидим, что это интересное событие». Он добавил, что именно так произошло с военно-историческим фестивалем на Федюхиных высотах, который стал значимым туристическим событием.

«В нашем городе очень много молодых, активных людей, которые увлекаются экстремальными видами спорта. В мае ко мне обратились ребята из севастопольской федерации скейтбординга с инициативой провести фестиваль. Мы ее поддержали. Подобные проекты не только повышают туристическую привлекательность нашего города, но и пропагандируют здоровый образ жизни», — сказал Овсянников.

Вечером глава города обратится с приветствием к участникам фестиваля на площади Нахимова. Там же пройдет концерт рэперов и музыкальных групп.

Ожидается, что «Х Fest» привлечет более 10 тысяч гостей. Добавим, что на время проведения мероприятия правительство ограничило купания жителей и гостей на популярном пляже.