Екатеринбург, 15 июля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 1-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Урал» и «Ростов». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «горняков».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 41-й минуте болгарский вингер Николай Димитров открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

На 60-й минуте опорный полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан сравнял счет ударом головы после навеса Тимофея Калачева — 1:1.

Статистика матча («Урал"/"Ростов»)

Удары 6/5

Удары в створ 3/2

Владение 50%/50%

Фолы 11/12

На данный момент «Урал» занимает второе место с 1-м очком. «Ростов» поднялся на первую строчку, набрав 1 очко.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Бавин, Димитров, Емельянов, Ставпец.

«Ростов»: Абаев, Вилуц, Ингасон, Байрамян, Мевля, Устинов, Калачев, Юсупов, Зуев, Гацкан, Бухаров.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Устинов — 49, Юсупов — 74.

Голы: Димитров (пен) 41 — 1:0, Гацкан 60 — 1:1.