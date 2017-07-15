Киев, 15 июля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. МИД Украины не видит необходимости в итоговом заявлении саммита Украина — Европейский союз. Об этом, как передает Корреспондент.net, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

«Зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы, — говорит Климкин. — Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности».

Климкин также добавил, что лично он не является «фанатичным сторонником» просто каких-то заявлений, которые «будут забыты через 15 минут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12−13 июля в Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. По итогам встреч представители Украины и ЕС не смогли согласовать итоговую декларацию саммита.

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