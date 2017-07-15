Лондон, 15 июля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Лондоне вновь произошло нападение с кислотой на человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Toxic Walker Действие серной кислоты

Сообщается, что нападение было совершено на улице Баллардс-роад на востоке британской столицы.

По предварительным данным, двое неизвестных пыталисб угнать мопед, предварительно плеснув кислотой в его владельца.

Задержать злоумышленников пока не удалось, но украсть мопед им также не удалось.

Пострадавший владелец мопеда был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Затем его отпустили домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Лондоне произошло пять сразу атак с использованием кислоты. Были задержаны двое подростков.