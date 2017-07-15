Москва, 15 июля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Директор Института космических исследований Российской Академии Наук, вице-президент РАН Лев Зелёный заявил, что запуск к Луне орбитального аппарата в рамках миссии «Луна-26» перенесён на 2021 год. Об этом он заявил в интервью ТАСС, опубликованному сегодня, 15 июля.

Jpl.nasa.gov Поверхность Луны

Зелёный рассказал, чьл посадочная станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли в 2019 году. В 2020 году в Лунной программе будет взята пауза, так как в этот год должен стартовать второй этап проекта «ЭкзоМарс».

"Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит. По нашим текущим планам, следующие этапы запланированы на 2021-й и 2022 год, мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше», — сказал Зелёный.

Напомним, «ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса. Первый этап проекта был реализован в 2016 году, когда к соседней планете был отправлен европейский зонд.

Второй этап запланирован на 2020 год, когда российское НПО имени С.А. Лавочкина должно создать посадочный модуль, а Европейское космическое агентство — марсоход. Стоит отметить, что НПО имени Лавочкина также разрабатывает все российские лунные аппараты.