Токио, 15 июля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Саитама Стэдиум 2002» был разыгран товарищеский матч между командами «Урава РД» и «Боруссия Д». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».

Jarrett Campbell Футбольный мяч

На 24-й минуте японский форвард Шинзо Короки открыл счет, замкнув навес с углового — 1:0.

На 76-й минуте турецкий вингер Эмре Мор сравнял счет — 1:1.

Через 3 минуты Мор оформил дубль — 1:2.

На 85-й минуте японский защитник Ватару Эндо сравнял счет — 2:2.

Через 4 минуты немецкий форвард Андре Шюррле вновь вывел «шмелей» вперед — 2:3.

Статистика матча («Урава РД"/"Боруссия Д»)

Удары 12/17

Удары в створ 5/9

Владение 33%/67%

Составы на матч:

«Урава РД»: Нисикава, Эндо, Мориваки, Макино, Секине, Абе, Угажин, Кашиваги, Короки, Муто, Силва.

«Боруссия Д»: Вайденфеллер, Шмельцер, Топрак, Пищек, Бартра, Кастро, Шюррле, Шахин, Роде, Пулишич, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Кимура.

Голы: Короки 24 — 1:0, Мор 76 — 1:1, Мор 79 — 1:2, Эндо 85 — 2:2, Шюррле 89 — 2:3.