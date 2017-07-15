«Шмели» одержали волевую победу над «Урава РД»
Токио, 15 июля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Саитама Стэдиум 2002» был разыгран товарищеский матч между командами «Урава РД» и «Боруссия Д». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».
На 24-й минуте японский форвард Шинзо Короки открыл счет, замкнув навес с углового — 1:0.
На 76-й минуте турецкий вингер Эмре Мор сравнял счет — 1:1.
Через 3 минуты Мор оформил дубль — 1:2.
На 85-й минуте японский защитник Ватару Эндо сравнял счет — 2:2.
Через 4 минуты немецкий форвард Андре Шюррле вновь вывел «шмелей» вперед — 2:3.
Статистика матча («Урава РД"/"Боруссия Д»)
Удары 12/17
Удары в створ 5/9
Владение 33%/67%
Составы на матч:
«Урава РД»: Нисикава, Эндо, Мориваки, Макино, Секине, Абе, Угажин, Кашиваги, Короки, Муто, Силва.
«Боруссия Д»: Вайденфеллер, Шмельцер, Топрак, Пищек, Бартра, Кастро, Шюррле, Шахин, Роде, Пулишич, Обамеянг.
Главный арбитр матча: Кимура.
Голы: Короки 24 — 1:0, Мор 76 — 1:1, Мор 79 — 1:2, Эндо 85 — 2:2, Шюррле 89 — 2:3.