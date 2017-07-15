Канберра, 15 июля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Австралия» был разыгран товарищеский матч между командами «Вестерн Сидней» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «канониров».

Albinomonkey Футбольная Австралия

На 33-й минуте матча французский таргетман Оливье Жиру открыл счет — 0:1.

Через 4 минуты валийский хавбэк Аарон Рэмзи удвоил преимущество гостей, перебросив вратаря — 0:2.

На 44-й минуте египетский опорный полузащитник Мохаммед Эль-Ненни довел счет до разгромного мощным ударом из-за пределов штрафной — 0:3.

На 58-й минуте Стивен Лустика сократил отставание в счете — 1:3.

Статистика матча («Вестерн Сидней"/"Арсенал»)

Удары 6/24

Удары в створ 2/12

Владение 30%/70%

Фолы 11/16

Составы на матч:

«Вестерн Сидней»: Янжетович, Корнтвэйт, Хамилл, Клисби, Рисдон, Мелинг, Баккус, Боневация, Кусуками, Лустика, Мажок.

«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Косьелни, Джака, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Ляказетт, Жиру, Ивоби.

Главный арбитр матча: Жиллетт.

Голы: Жиру 33 — 0:1, Рэмзи 37 — 0:2, Эль-Ненни 44 — 0:3, Лустика 58 — 1:3.