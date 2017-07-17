Санкт-Петербург, 17 июля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. 15 июля, в Санкт-Петербурге началась основная программа фестиваля музыки, искусства и новой городской культуры «Gamma». Массовая дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки продлится до утра 17 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление музыкантов

Дарья Драй ИА REGNUM Всевидящее око

Официальное открытие фестиваля состоялось 14 июля на новой сцене Александринского театра, где с аудиовизуальными концертами выступили немецкие дуэты Antarctic Takt, Recent Arts, музыкант Robert Lippok и берлинская медиахудожница Марго Кудрина.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночные демоны

Главным местом проведения фестиваля стал первый в Российской Империи пивоваренный завод — «Завод Степана Разина». Часть помещения не функционирует и является памятником промышленной архитектуры. Именно здесь расположились основные площадки фестиваля. На территории завода и в его стенах развернулась масштабная выставка уличных работ и архитектуры. В их создании приняли участие более 60 художников, работающих в направлениях паблик-арт, ресайкл-арт, архитектура и медиаинсталяции. Участники выставки отбирались на конкурсе «Артификация», который был запущен организаторами фестиваля в марте.

Дарья Драй ИА REGNUM Инсталяция

На фестивале представлены такие работы, как нарисованная углем вышивка (Лада Необердина), двухмерный ассамбляж из разных материлов (Леша Лука), росписи-коллажи (Иван Найнти), «Монументация» из старой ненужной мебели (коллаборация Элизы Крейцберг и Алисы Омельянцевой), индустриальный пляж и остановка, переработанные из найденных вещей (дуэт Freak Fabrique), «Гомункул» из металлических труб (Алесь Галуш) и другие.

Рейв начался днем на площадке Live Stage и позже переместился в помещение завода. Основная часть программы развернулась на пяти сценах: Gamma, Delta, Omega, Epsilon и Sigma. Четкого разделения сцен по жанрам нет. Здесь музыканты из пятнадцати стран мира представляют академическую нео-классику, хаус, техно, эмбиент и другие направления электронной музыки. За три основных фестивальных дня на территории завода выступят 85 музыкантов.

Дарья Драй ИА REGNUM Лаунж зона

Среди участников основатель британского лейбла «Downwards» Regis, Rrose (США), Теренс Фиксмер (Франция), Vatican Shadow (США), Dalhous (Англия), Xosar (Нидерланды), Kettenkarussell (Германия), Emptyset (Англия) и другие. Из русских музыкантов на фестивале выступают Миша Мищенко, Protosoniq, Suokas, Ivan Logos, ГОСТ showcase Anton Zap, Kobba, Tundra, CultKitchen и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Настройка оборудования

Впервые фестиваль был проведен в прошлом году творческим объединением «m_division», которое организовывало такие мероприятия, как «Треугольник», Arsenal, «Нобель» и Beta.