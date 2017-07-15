Владивосток, 15 июля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Динамо» был разыгран матч 2-го тура ФНЛ 2017/18 между командами «Луч-Энергия» и «Томь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 23-й минуте матча российский таргетман Андрей Мазин открыл счет, замкнув прострел с левого фланга — 1:0.

В начале второго тайма российский форвард Амир Бажев удвоил преимущество хозяев — 2:0.

На 77-й минуте российский молодой нападающий Руслан Гордиенко довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Луч-Энергия"/"Томь»)

Удары 10/7

Удары в створ 5/2

Владение 53%/47%

На данный момент «Луч-Энергия» поднялась на 9-ю строчку, набрав 3 очка. «Томь» опустилась на последнее место без очков.

Составы на матч:

«Луч-Энергия»: Котляров, Насадюк, Стешин, Тихий, Килин, Носов, Пономаренко, Собиров, Маляка, Бажев, Мязин.

«Томь»: Шафинский, Митерев, Сасин, Деобальд, Каретник, Кудряшов, Войдель, Соколов, Петраков, Герасимов.

Голы: Мязин 23 — 1:0, Бажев 47 — 2:0, Гордиенко 77 — 3:0.