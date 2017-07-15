Москва, 15 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Эта льгота распространяется на все виды жилой собственности, как государственной, предоставляемой по договору социального найма, так и приватизированной, принадлежащей гражданам на праве собственности. Эта льгота действует, тем более что отменить ее — значит, ухудшить положение социально незащищенной группы инвалидов, нуждающихся в поддержке, а на такой смелый эксперимент в «социальном государстве» не пойдет ни один здравомыслящий политик.

Однако по факту эта льгота инвалидам, проживающим в приватизированных квартирах, не предоставляется с момента приватизации жилья. По крайней мере в столичном районе Чертаново Южное эта льгота не предоставляется точно, а что касается других районов Москвы, то семьи инвалидов могут установить это сами, проверив свои платежные документы (ЕПД).

Незаконное лишение инвалидов льготы производится в два этапа. Сначала плата за вывоз и обезвреживание ТБО включается в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. Для семей инвалидов, проживающих в государственных квартирах по договору социального найма, это ничего не меняет, поскольку им предоставляется льгота на весь размер платы за содержание жилого помещения.

Однако с момента приватизации жилья предоставление льготы на содержание приватизированного жилого помещения прекращается. Одновременно прекращается и предоставление льготы на услугу вывоза и обезвреживания ТБО, которая, однако, должна предоставляться независимо от формы собственности и после приватизации жилья.

На обращения к коммунальщикам с просьбой восстановить установленную законом льготу, провести сверку и перерасчет излишней платы следует стандартный ответ: поскольку льготная услуга отдельной строкой в платежном документе (ЕПД) не выделяется, рассчитать и предоставить льготу не представляется возможным. Живите так (или не живите, ибо проблем от вас, инвалидов, слишком много).

На обращения в правительство Москвы ответы пишет та же коммунальная юристка, которая честно сообщает, что «ходить по инстанциям» бесполезно, все жалобы приходят к ней. Обращаться в суд столь же бесполезно, поскольку в московских судах действует презумпция виновности граждан, если другой стороной спора является хоть мало-мальски государственная организация, подведомственная правительству Москвы.

О длительном конфликте семьи инвалида с ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» упоминалось ранее в публикации «Чертовщина в Чертановском суде». В интересах коммунальщиков против строптивой семьи инвалида фактически сфабриковано дело, чему имеются неоспоримые доказательства.

Конфликт длится уже несколько лет, общее количество обращений к коммунальщикам перевалило за двадцать и продолжает расти. Но из-за частой смены коммунальных руководителей и юристов каждый раз история начинается с начала, а воз нарушений «и ныне там». На днях поступили новые «разъяснения» от нового руководителя ГБУ, которые в качестве типичного образца коммунального канцеляризма и коммунальной «гуманности» публикуются ниже.

В них в заговоре против инвалидов явственно просматривается «рука» правительства Москвы, точнее, две руки: одна льготу предоставляет, другая тут же отбирает. Оказывается, правительство Москвы «забыло» утвердить отдельно тариф на вывоз и обезвреживание ТБО, что и не позволяет коммунальщикам предоставить инвалидам льготу.

Позиция семьи инвалида обоснована и очевидна: если льготная услуга «отдельной строкой» не выделяется и льготная часть платы не может быть определена, льгота должна предоставляться на весь размер платы за содержание жилого помещения, то есть в том же порядке, какой действовал до приватизации. Однако с приоритетом прав инвалидов над нерадивостью чиновников не согласны ни коммунальные чиновники, ни чиновные в мантиях, воспитанные на иных представлениях о гуманности и справедливости.

Традиции коммунальщиков, пойманных с поличным, ссылаться на «указания» и прятаться за правительство Москвы упоминались ранее в публикации «Уголовщина в московском ЖКХ». Смена столичного руководства, к сожалению, не привела к изменению коммунальных традиций и улучшению ситуации «на местах».

Каким образом обман инвалидов влияет на репутацию столичного руководства, лучше узнать у обманутых граждан. Многие из них еще не знают, что им положены льготы, которые им не предоставляют, но рано или поздно узнают и, может быть, даже спросят.

Конечно, можно всех послать в суд с заранее предсказуемым результатом. Но ведь против каждого дело не сфабрикуешь, да и есть ли у инвалидов возможность ходить по судам?

Много ли сэкономил московский бюджет на инвалидах, не приведет ли восстановление льготы к его банкротству? Инвалидов не так много, чтобы они угрожали бюджету, льготы у них копеечные. Ежегодные поступления по платным парковкам или растущие штрафы с тех же инвалидов многократно превышают «экономию» на льготах для инвалидов.

Экономического смысла обман инвалидов не имеет, его репутационные риски много выше и не позволяют отнести его к категории осознанных «политических» решений. Скорее всего, «недосмотр» произошел где-то в среднем звене по вине чиновных людей, далеких от проблем инвалидов, в связи с чем хотелось бы пожелать им стать ближе к этим проблемам (не дай Бог, конечно).

Однако такое объяснение едва ли устроит обманутых инвалидов.

Ниже мы публикуем текст ответа директора ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» В.Ф. Водякова на очередное письмо инвалида о непредоставляемой льготе.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ» Южного административного округа города Москвы

Юридический адрес: 117 405, г. Москва, ул. Газопровод, д.11, корп.2Фактический адрес: 117 405, г. Москва, ул. Газопровод, д.11, корп.2тел/факс: 8 (495) 389-47-09 / 8 (495) 389-80-60 ИНН 7 724 941 534 КПП 772 401 001 ОГРН 5 147 746 267 917

Уважаемый

ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» на Ваше обращение от 30.12.2016 г. № ГР-1204/6 дополнительно сообщает, следующее.

Согласно п. 2.6 постановления Правительства Москвы № 850−1111 от 7 декабря 2004 «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг», скидки по оплате жилья и коммунальных услуг, осуществляемые за счет средств бюджета города, предоставляются следующим категориям граждан:

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), в том числе за оплату в размере 50 процентов стоимости вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.

Согласно пункту 4 указанного Порядка, скидки по оплате жилищно — коммунальных услуг предоставляются гражданам не более чем на одну квартиру (жилое помещение) исходя из ставок, цен и тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденных Правительством Москвы и утверждённых в порядке, установленном Правительством Москвы.

Однако начиная с 2006 года, услуга по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов перестала быть самостоятельной услугой, вошла в состав услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, и более цены и тарифы на нее Правительством Москвы не устанавливались, в том числе за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

Постановлением Правительства Москвы от 10.12.2008 года № 1112-ПП утверждены ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год; постановлением Правительства Москвы от 01.12.2009 года № 1294-ПП утверждены ставки и тарифы для населения на 2010 год; постановлением Правительства Москвы от 30.11.2010 года № 1038−1111 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2011 год», постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 года № 571−1111 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2012 год», постановлением Правительства Москвы от 27.11.2012 года № 671−1111 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год», постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 года № 748−1111 утверждены ставки и тарифы на жилищно — коммунальные услуги для населения на 2014 год; постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 года № 280-ПП утверждены ставки и тарифы на 2015 год; постановлением Правительства Москвы от 15.12.2015 года № 889-ПП утверждены ставки и тарифы для населения на 2016 год; постановлением Правительства Москвы от 12.1.2.201 6 года № 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» были установлены цены за содержание и ремонт жилых помещений в 2017 году.

Однако ни в одном из указанных постановлений Правительства Москвы ставки, цены и тарифы на вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов не устанавливались.

На основании указанного, оснований для предоставления и оформления выше указанной скидки в настоящее время не имеется.

Директор В.Ф. Водяков