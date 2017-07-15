Москва, 15 июля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации ограничило полеты авиакомпании «Грузинские авиалинии», так как Тбилиси до сих пор не согласовал полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский». Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Минтранса.

Konstantin Nikiforov Airzena Boeing 737-500 «Грузинских авиалиний»

Сообщается, что Минтранс вводит ограничения полётов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву. Это ограничение является ответной зеркальной мерой, подчеркнули в министерства.

Дело в том, что грузинские власти с мая 2017 года не дают разрешение выполнять рейсы из аэропорта в подмосковном городе Жуковский в Тбилиси.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать «Уральским авиалиниям» разрешения на эти полёты», — сказано в заявлении Минтранса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась и с таджикистанскими авиакомпаниями. Душанбе отказался согласовывать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полётов из подмосковного аэропорта Жуковский в Таджикистан.

В ответ на это российская сторона с 3 апреля 2017 года ограничила полёты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе и Худжанда.

К концу апреля все разногласия по вопросам авиасообщения между Россией и Таджикистаном были урегулированы.