Москва, 15 июля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Двое сотрудников центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержаны и арестованы по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сегодня, 15 июля, пишет газет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

sajinka2 Коррупция

Сообщается, что двое сотрудников центрального аппарата ФСБ в звании полковников оказались в СИЗО по обвинению в вымогательстве взяток за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов.

Речь идёт о начальнике одной из служб центрального аппарата ФСБ полковнике Андрее Кутернине и его заместителе полковнике Алексее Костенкове.

Военное следственное управление СК РФ по Москве предъявило им обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности»).

Оба полковника были арестованы Московским гарнизонным военным судом по ходатайству следствия.

В основу уголовного дела легли материалы разработки управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России. По данным следствия, в УСБ обратился генеральный директор ООО «ЧОП «Отряд-1» Глеб Сницеров. Он рассказал, что высокопоставленные офицеры ФСБ, которые курируют работу ГлавУпДК при МИД РФ, вымогают у него взятки.

В итоге при передаче очередной взятки Сницеровым Костенкову последний был задержан с поличным. Костенков решил сотрудничать со следствием и и отнес 200 тыс. руб. в кабинет своего начальника полковника Кутернина. Его также взяли с поличным.