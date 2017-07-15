Улан-Удэ, 15 июля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В Улан-Удэ 14 июля 2017 года с детской площадки на улице Жердева пропала пятилетняя девочка. Мать обнаружила исчезновение ребёнка спустя непродолжительное время. Дети, игравшие неподалеку, рассказали ей, что девочку с площадки увела незнакомая взрослая женщина.

Tsitsurskaya Детская площадка

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 июля, в Следственном комитете РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).

Поиски пропавшего ребёнка начались незамедлительно, в том числе к работе привлекли кинологов МВД Бурятии. 38-летнюю подозреваемую обнаружили спустя несколько часов возле одного из торговых центров, девочка была с ней.

Медицинское обследование показало, что телесных повреждений у ребёнка нет. Девочку передали матери. Задержанной женщине уже предъявлено предварительное обвинение.

По данным следствия, днём 14 июля женщина, проходя по двору одного из домов по улице Жердева, увидела на детской площадке маленькую девочку без присмотра. Она подошла к ребёнку и, предлагая сладости, увела девочку к себе домой на проспект Строителей. В своей квартире женщина удерживала ребенка около трёх часов. Затем она вместе с девочкой направилась к торговому центру. Там женщину и задержали сотрудники полиции. Мотивы преступления сейчас выясняются.

Психическое состояние обвиняемой женщины специалисты намерены проверить в ходе экспертизы.

Добавим, информация о похищениях детей периодически приходит из разных регионов России. Однако одним из самых резонансных за последнее время стал случай с похищением в городе Морозовске Ростовской области. Как сообщало ИА REGNUM, это произошло в мае 2017 года. Похитителями оказались супруги из Волгоградской области, являвшиеся опекунами для четырёх детей. Семья более полугода скрывала, что одного из детей, взятых ими на попечение, нет в живых. Похищенного ребёнка они собирались выдавать за погибшего сына, чтобы продолжать получать социальные пособия.

Читайте также: Под Волгоградом многодетную чету обвинили в убийстве и похищении ребёнка