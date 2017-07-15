Анкара, 15 июля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Напомним, в июне 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Ерхова новым послом России в Турции. Ранее дипломат работал в посольстве России в Египте и занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам Лешукова, новый посол Ерхов прилетел сегодня в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены 17 июля.

Несмотря на то, что верительные грамоты ещё не вручены, 15 июля по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Ерхов примет участие в специальном заседании парламента турции по случаю годовщины попытки военного переворота в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий посол России в турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки.

Преступник, оказавшийся бывшим сотрудником полиции, несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. Нападавший был ликвидирован правоохранителями.