Москва, 15 июля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Сообщается, что документ был подготовлен Министерством внутренних дел России для исполнения программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Torange.biz Фармакология

«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ», — сказано в сопроводительной справке к постановлению.

В частности, в перечень добавлено растение «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин. Кроме того, в список веществ, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в раздел «наркотические вещества» попали: «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил».

В раздел контролируемых в России психотропных веществ попали «Дезхлорэтизолам», «Диклазепам», «Клоназолам».

Всего по двум разделам 12 наименований.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что в ряде регионов России отмечены появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47 700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванные их потреблением.

Кроме того, все наркотические и психотропные вещества, внесённые в перечень, ранее уже были внесены в национальные перечни наркотических средств и психотропных веществ в таких странах, как Финляндия, Эстония, Швеция и Белоруссия.

Также правительственное постановление вносит изменения в разделы «значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 УК РФ.