Грозный, 15 июля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассмеялся в ответ на вопрос о «чеченских геях», когда его об этом спросил журналист американского телеканала HBO, который брал у Кадырова интервью. Фрагмент интервью опубликован каналом HBO накануне, 14 июля.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Журналист попросил Кадырова прокомментировать ранее распространённую в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов.

Кадыров в ответ рассмеялся и отметил, что всё интервью и приезд журналиста HBO в Чечню понадобились именно для этого вопроса. Затем он заявил, что подобные вопросы вызывают у него недоумение, так как в Чечне геев нет.

«Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы не было. Чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают там», — сказал Кадыров.

Также глава республики заявил, что те, кто распространяет утверждения о репрессиях в отношении геев в Чечне, являются «шайтанами», «продажными» и «нелюдями».

"Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это», — сказал Кадыров.

Высказался Кадыров и о российско-американских отношениях. Он подчеркнул, что политика США направлена против России и российского руководства.

«Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится», — заявил Кадыров.

Журналист спросил Кадырова, считает ли он США врагом России.

«Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят», — ответил Кадыров.