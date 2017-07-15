Москва, 15 июля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Во время матча Суперкубка России между командами «Локомотив» и «Спартак» 14 июля на трибунах столичного стадиона «Локомотив» появились баннеры против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Движение «Царский Крест» Болельщики «Локомотива» против «Матильды»

Это стало совместной акцией болельщиков обеих команд, разделяющих критическое отношение к фильму, сообщили ИА REGNUM представители общественного движения «Царский Крест».

На фанатских секторах стадиона в ходе матча были развернуты несколько плакатов со слоганами: «За Веру Царя и Отечество» и «Учитель, руки прочь от Русского Царя!».

Движение «Царский Крест» Болельщики «Спартака» против «Матильды»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» должен выйти в прокат в октябре 2017 года. Картина затрагивает тему отношений юного цесаревича, а впоследствии императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») развернула кампанию по осуждению еще не вышедшей в прокат киноленты режиссера Алексея Учителя и стала инициатором ряда проверок в отношении студии, которая готовит фильм.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии». По его мнению, нельзя судить о кинофильме, который еще никто не смотрел.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии 15 июня заявил, что запрещать фильм никто не собирается. «Очень рассчитываю на то, что у нас открытый диалог в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог вёлся в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона», — сказал Путин.

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