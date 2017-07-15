Вашингтон, 15 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Напомним, в США разгорается очередной скандал на тему «связи Трампа с русскими». На сей раз речь идет о сыне президента США Дональде Трампе-младшем. СМИ, подконтрольные Демократической партии США, раструбили информацию о том, что сын Трампа встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в самый разгар президентской гонки, и та якобы передала ему компромат на Хиллари Клинтон.

Gage — Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

Также утверждается, что компромат этот был передан Кремлем через генерального прокурора России Юрия Чайку.

Дональд Трамп-младший не стал отпираться и признал, что встреча действительно была. Однако, по его словам, никаких результатов она не принесла, так как у Весельницкой не было какой-либо стоящей информации, способной нанести удар по кампании Клинтон.

Теперь сама Весельницкая рассказывает, что главной темой её беседы с сыном президента США было дело небезызвестного в России финансиста-мошенника Уильяма Браудера.

Речь идёт о том самом Браудере, который обвиняется в России в создании мошеннических схем по уклонению от уплаты налогов, а также незаконной скупке акций ПАО «Газпром». Браудер заочно арестован в России. Правоохранительные орагны несколько раз пытались объявить его в международный розыск по линии Интерпола, но каждый раз безуспешно.

Весельницкая утверждает, что хотела сообщить Трампу-младшему о данных, «которые лично получила в ходе расследования». Речь идёт о том, что компания Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала Демократическую партию США.

По словам Весельницкой, её собеседника эти данные не заинтересовали.

Что касается генерального прокурора РФ Чайки, то Весельницкая лично с ним знакома и консультировалась у него по делу Браудера. Но встреча с Трампом-младшим была исключительно ее личной инициативой, и российские власти не имели к ней никакого отношения утверждает адвокат.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России уже выпустила официальное заявление, в котором сказано, что ведомство не обменивалось никакими данными с частными лицами в США, поэтому предположения об участии её сотрудников в организации встречи Дональда Трампа — младшего с российским юристом Наталией Весельницкой являются заведомо ложными.