Вашингтон, 15 июля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Сообщается, что скорость ветра внутри урагана достигла 215 километров в час. Есть вероятность, что ураган ещё больше усилится на своём пути к Гавайям, однако затем он потеряет силу.

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Что касается побережья Мексики, то для него ураган не представляет опасности.

По классификации метеорологов, шторм становится ураганом первой категории, когда скорость ветра в нем превышает 119 километров в час. Пятой — самой разрушительной категории ураган достигает, когда скорость ветра в нем превышает 250 километров в час.