Челябинская область, 15 июля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В Озерске Челябинской области сегодня, 15 июля, состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом». 700 студентов из 29 регионов страны, прошедшие строгий конкурсный отбор, будут работать этим летом на самом крупном трудовом проекте Российских cтуденческих отрядов в атомной отрасли.

Алина Сидорова Торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом»

Торжественная церемония состоялась на площади в центре города перед театром «Наш дом». 39 отрядов получили путёвки для работы на объектах капитального строительства госкорпорации «Росатом» производственного объединения «Маяк».

Алина Сидорова Торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом»

Поздравить ребят, дать напутственные слова приехали первые лица госкорпорации и молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Вы даже не представляете с каким волнением я ждал сегодняшнего дня, потому что я не принимал участие в студотрядовских мероприятиях более 30 лет, но могу с гордостью вам сказать, что отдал 5 лет этому движению — прошел путь от рядового бойца до командира регионального штаба — и я уверен, что не достиг бы много в этой жизни, если за плечами у меня не было студотрядовской школы. Я очень вам завидую, ведь все это у вас впереди — цените и наслаждайтесь каждым днем, проведенным здесь», — обратился к студентам генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Напомним, часть студентов начала свою работу в июне. Студенты строят инфраструктурные объекты производственного объединения «Маяк». Им поручили ремонт, лакокрасочные, штукатурно-малярные, плиточные работы, возведение новых объектов, благоустройство.

Алина Сидорова Торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом»

«Важно отметить, что мы в Росатоме относимся к вам не просто как к временным работникам, вы для нас очень важны — если вы уже во взрослой жизни будете выбирать «Росатом» как постоянное место работы — наличие студотрядовского опыта здесь на «Маяке» или на других объектах будет серьезным аргументом во время принятия решения и о приеме на работу, и при дальнейшем вашем карьерном росте», — отметил Алексей Лихачев.

Каждый боец официально трудоустроен и получает заработную плату, так при выполнении плановых показателей можно получить от 25 тыс. рублей. Питание и проживание обеспечивают организаторы трудового проекта.

«Своим добросовестным трудом вы делаете большой вклад в развитие Российских студенческих отрядов, в развитие госкорпорации «Росатом», в развитие нашей страны, но самое главное — вы делаете вклад в развитие самих себя. Вчера состоялась встреча бойцов РСО с Президентом Российской Федерации, что еще раз подчеркивает значимость и важность нашего движения для страны. Владимир Владимирович пожелал всем бойцам успехов в труде, а я желаю вам всегда помнить о технике безопасности, берегите себя и своих близких, не останавливайтесь не перед какими препятствиями и становитесь с каждым лучше», — напомнила бойцам Комиссар Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов Екатерина Красикова.

Отметим, что вне работы студенты ведут активную социальную деятельность, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

Алина Сидорова Торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом»

«Сегодня официальный старт нашей работы на этой стройке, а это значит, что не только сбылась наша мечта — стать участниками значимого проекта для всей страны, но и перед нами открывается множество возможностей — мы можем стать лучшими на стройке, попробовать себя в профессии, установить производственный рекорд, найти новых друзей или даже вторую половинку. Масштабы проекта позволяют все это делать на Всероссийском уровне», — поделился командир студенческого отряда «Танкоград» из Челябинской области Семен Глушенко.

Отметим, в атомной отрасли в этом году планируется привлечение 1643 человек на 15 площадках капитального строительства, в том числе на международных проектах в Индии, Китае, Республике Беларусь и Бангладеш. Самым крупным объектом строительства является ФГУП ПО «Маяк», на котором проходит Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом — 2017».