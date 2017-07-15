Киев, 15 июля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. «С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели (то есть после 24 июля — ред.)», — сказал украинский министр.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Климкин также сообщил, что представителями «нормандской четвёрки» достигнута договорённость о том, что основной темой переговоров станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

«Когда будут результаты телефонного разговора, будем планировать встречи, но встречи, направленные на результат», — добавил Климкин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что подготовка возможного телефонного разговора в формате «четвёрки» ведётся на уровне экспертов. При этом он отметил, что для проведения разговора необходимо наработать «мясо». «Пока «мяса», очевидно, недостаточно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что украинская сторона по-прежнему не выполняет своим обязательств по Минским соглашениям, что, по его словам, было трудно не признать президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко заявил журналистам, что до конца июля, после соответствующего телефонного разговора, может состояться саммит лидеров-стран «четвёрки».