Вашингтон, 15 июля, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Общий объём бюджета Пентагона утверждён в размере $696,5 млрд, что на $77,5 млрд больше, чем бюджет 2017 года.

David B. Gleason Пентагон

Администрация президента США Дональда Трампа просила законодателей выделить $603 млрд на нужды обороны и $65 млрд — на проведение военных операций за рубежом. В принятом документе на указанные цели отведено соответственно $621,5 млрд и $75 млрд.

В проекте предусмотрено увеличение расходов на противоракетную оборону на 25%, увеличение численности Вооружённых сил США на 17 тысяч человек, а также строительство пяти новых кораблей для ВМС, 17 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и восьми истребителей F/A-18 Super Hornet.

Кроме этого, выделяются средства на создание нового рода Вооружённых сил — Космического корпуса (Space Corps).

Законодатели также отклонили предложение Белого дома о закрытии военных баз на территории Соединённых Штатов. Ургозы в киберпространстве и изменение климата в документе названы угрозами национальной безопасности США.

Напомним, что в Сенате США в настоящее время проходит обсуждение своего проекта оборонного бюджета, он должен быть согласован с принятым в нижней палате документом. После этого законопроект будет направлен на подпись главе государства.