Женева, Швейцария, 15 июля, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может состояться в начале сентября 2017 года. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передаёт телеканал RT.

(сс) Yann Женева, ООН

«Я попросил делегации выработать чёткую и существенную позицию по вопросам, касающимся всех четырёх «корзин» (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом — прим. ИА REGNUM )», — отметил де Мистура.

«Я думаю, что мы как минимум будем стимулировать их сесть в одной комнате», — сказал спецпосланник ООН, выразив надежду надежду, что международное сообщество и ситуация в самой Сирии будут способствовать тому, чтобы стороны сели за стол переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля Женеве завершился уже седьмой по счёту раунд межсирийских переговоров. Консультации продолжались четыре дня.

Комментируя их итоги, Стаффан де Мистура констатировал отсутствие прорывов, однако как положительный признак отметил, что ни одна из сторон на этот раз не покинула переговоров.

При этом, по его словам, все делегации готовы обсуждать вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом. И официальный Дамаск, и оппозиция выражают приверженность борьбе с группировками, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН, отметил спецпосланник.