Губкин, Белгородская область, 14 июля, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Итоги «Прямой линии», создание в Белгородской области музея тех, кто обеспечивал Победу в Великой Отечественной войне в тылу, а также строительство спортивной арены — эти и другие вопросы обсуждались 14 июля в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко

Владимир Путин передал Евгению Савченко подборку вопросов, поступивших на «Прямую линию» с президентом из Белгородской области.

«Есть несколько вещей, на которые хотел бы обратить внимание в начале нашей беседы. Это медицина. Сейчас с людьми говорили, там действительно есть движение к лучшему, но не бывает так, чтобы все было идеально. Поэтому одно из обращений — по поводу инсулина. Инсулин, приобретение инсулина, обеспечение инсулином соответствующих категорий граждан — это и региональный момент. Женщина пишет нам по поводу того, что у нее дочь нуждается в инсулине…»

Президент поручил губернатору разобраться как с данным конкретным случаем, так и с ситуацией в целом.

Глава региона отметил, что в правительстве области уже провели анализ обращений жителей: «Разработали мероприятия по всем: и по экологии люди обращаются, и по проблемам ЖКХ, даже есть по дольщикам. Мы все эти вопросы сейчас держим под контролем и в установленные администрацией президента сроки мы все их исполним».

Евгений Савченко также сообщил, что поручение главы государства по созданию музейного комплекса с бронетанковой техникой в Прохоровке исполнено, и пригласил Владимира Путина.

«И в этой связи еще одна идея, чтобы создать музей, увековечить тех, кто обеспечивал битву за оружие Великой Победы. То есть, кто перебрасывал, кто мобилизацией заводов занимался: люди приезжали миллионами туда с запада на восток. Память об этом человеческом подвиге, о людях, которые ковали победу на Урале, в Сибири, он фактически у нас не увековечен в музейном формате», — сказал Савченко. Владимир Путин идею поддержал.

Еще одно предложение, прозвучавшее на встрече — о создании в Белгороде многопрофильной спортивной арены — для развития различных видов спорта.