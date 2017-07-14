Киев, 14 июля, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Евгений Дейдей получил ранение в ногу на оккупированной киевскими силовиками территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил журналистам его коллега депутат Игорь Мосейчук.

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«Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш собрат, народный депутат Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови», — рассказал Мосейчук.

Он пояснил, что Дейдей получил ранение в ногу и в настоящее время находится в Авдеевке.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган также подтвердила эту информацию.

«Ранение не тяжелое. По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейдей получил осколочное ранение. Сейчас его доставят в Красноармейский военный госпиталь. Событие произошло в районе Авдеевской промзоны», — рассказала Сарган.

В пресс-службе полка «Киев» в расположении которого находился Дейдей, сообщили, что у депутата осколочное ранение от снаряда 82 калибра.

Примечательно, что всего за несколько часов до ранения Дейдей активно выкладывал в социальной сети Facebook свои фотографии, на которых он позирует на линии фронта. Фотографии сопровождались непомерно пафосными высказываниями.