Лондон, 14 июля, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Суд города Манчестер 14 июля приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы гражданина Великобритании Бенджамина Стимсона, воевавшего в рядах ополчения Донбасса, сообщает телерадиокорпорация ВВС.

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Этот случай особо отмечается британскими СМИ, так как впервые суд признал гражданина Великобритании виновным в террористической деятельности за его участие в боевых действиях в Донбассе.

Судья заявил, что изначально Стимсон был приговорен к восьмилетнему тюремному сроку, который затем был сокращен по причине признания подсудимым своей вины.

Обвинители посчитали, что 41-летний Бенджамин Стимсон собирался«при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины».

Стоит отметить, что суд не нашел доказательств участия Стимсона в боевых действиях. Сам Стимсон заявил, что был водителем машины скорой помощи и не сделал ни одного выстрела.

В итоге было вынесено постановление, что Стимсон не является экстремистом и не несет угрозы безопасности Великобритании.

Ранее Стимсон заявлял журналистам ВВС, что решил вступить в ополчение после просмотра телевизионных сюжетов о крайне правых националистических проявлениях на Украине.