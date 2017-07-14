Белгород, 14 июля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои национальные интересы цивилизованными методами и способами. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 июля, в беседе с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (Белгородская область).

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината

«Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент напомнил, что Россия является самой большой в мире державой и у неё не может не быть национальных интересов.

«У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами», — сказал Путин.