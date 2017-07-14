Киев, 14 июля, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибра 122 мм, минометов, танков, БМП и всего спектра пехотного вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении. Данную информацию 14 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

7th Army Training Command ВСУ

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 13 июля украинские силовики 31 раз нарушили режим тишины. По позициям ДНР выпущено два артиллерийских снаряда 122 мм калибра, 33 мины калибра 120 и 82 мм и пять танковых снарядов.

«Всего за прошедшую неделю противник 251 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 556 мин, артиллерийских и танковых снарядов. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 33 населенных пунктов республики, повреждено и разрушено 12 домостроений. Кроме того, в поселке шахты «Трудовская» (Петровский р-н, Донецк) было повреждено электроснабжение, десять улиц оставались без света. В результате обстрелов со стороны ВСУ два мирных жителя и один военнослужащий ВС ДНР получили ранения», — сказал Басурин.

Он отметил, что согласно официальным отчетам ОБСЕ, за прошедшую неделю сотрудниками Специальной мониторинговой миссии зафиксировано отсутствие танков, РСЗО БМ 21 «Град», гаубиц Д-30 и самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

"В местах хранения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, отсутствуют пять танков (Т-64 и Т-72), одна реактивная система залпового огня БМ 21 «Град», шесть противотанковых пушек «Рапира», шесть единиц буксируемых гаубиц Д-30 и семь единиц самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», — рассказал Басурин.

По его словам, Генеральный штаб ВСУ под руководством генерала армии Виктора Муженко приступил к проведению организационно-штатных мероприятий, связанных с переформированием ряда добровольческих националистических батальонов.

«Данные действия Генштаба вызвали волну возмущения и недовольства националистов, привыкших диктовать свои условия командованию «АТО» и действовать по своему личному усмотрению. Помимо дополнительных спецподразделений Национальной гвардии и военной полиции, стянутых в зону «АТО» для усмирения акций неповиновения добровольческих батальонов, по линии военной прокуратуры поставлена задача о возбуждении уголовных дел, вплоть до обвинения в сепаратизме, в отношении наиболее авторитетных и представляющих угрозу лидеров и командиров подразделений националистов», — добавил Басурин.

Он сообщил, что личный состав 10 мотопехотного батальона 59 отдельной мотопехотной бригады (омпбр) на Мариупольском направлении привел в негодность весь боекомплект мин калибра 120-мм, опасаясь вести огонь из минометов «Молот».

"Подтверждением служат действия подразделений 59 омпбр на Мариупольском направлении, а именно — личный состав 10 мотопехотного батальона этой бригады привел в негодность весь боекомплект к 120-мм минометам «Молот». Эти минометы имеют в «АТО» печальную славу. После гибели и ранений уже десятков украинских солдат получили название «молотилок» — убийц артиллеристов. Командование бригады назначило расследование по данному факту, но, учитывая общее настроение среди личного состава артиллерийских подразделений, приняло решение — скрыть данный факт от вышестоящего командования, а смерти и ранения списать на боевые действия», — считает Басурин.

Представитель НМ ДНР также рассказал, что командиры подразделений ВСУ все чаще используют участие в боевых действиях в корыстных целях.

«Мы получили уточненные данные о том, что командир 28 механизированной роты отдал приказ об открытии огня по одному из подразделений своей же бригады в районе Гранитного, доложив в вышестоящий штаб о якобы прорыве ДРГ ВС ДНР. В дальнейшем, используя личные знакомства в штабе «АТО», офицер преподнес данную инсценировку как проявление «мужества и героизма» в надежде получить звезду Героя Украины. 28-я бригада прибыла в зону «АТО» относительно недавно, на замену 30 отдельной механизированной бригаде, и командиры подразделений спешат прославиться на военном поприще любой ценой», — подытожил Басурин.

При этом пресс-служба Минобороны ДНР информирует, что 14 июля недалеко от украинского блокпоста, между КПВВ «Марьинка» и «Александровка», от острой сердечно-сосудистой недостаточности скончалась гражданка Калашникова В.И., 21.07.1950 г. р. В МО ДНР отметили, что украинская сторона категорически отказалась проводить эвакуационные мероприятия.

«В связи с этим военнослужащие ВС ДНР, переодевшись в гражданскую форму одежды, вывезли тело умершей и доставили его в морг Донецка», — прокомментировали в МО ДНР.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР Марочко отметил, что за минувшую неделю киевские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 500 боеприпасов.

«За минувшую неделю украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение: это 120‑ и 82-мм минометы, БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 500 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 13», — сказал Марочко.

Он сообщил, что обстрелам со стороны ВСУ подвергались позиции ЛНР в населенных пунктах Нижнее Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Березовское, Первомайск, Калиново, Смелое, Славяносербск, Раевка, Желобок, Сокольники, район памятника князю Игорю (под Станицей Луганской).

Марочко отметил, что наблюдатели СММ ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения вооружений ВСУ 59 единиц техники.

По его словам, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения. В частности в районах населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Болотенное, Лопаскино и Счастье выявлены два танка Т-64, две САУ «Гвоздика», 18 единиц БТР-80 и БМП, а также девять единиц автомобильной техники с боеприпасами и имуществом.

«Выявлено нахождение в районе н.п. Катериновка огневых позиций двух 120-мм минометов, а также размещение складов ракетно-артиллерийского вооружения. В н.п. Троицкое выявлены позиции минометной батареи 54-й бригады», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что украинские спецслужбы создают в социальных сетях фиктивные группы для распространения дезинформации и формирования негативного имиджа Народной милиции ЛНР.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое — получили ранения.

Наиболее напряженная обстановка была на Мариупольском направлении. Так, ночью войска ДНР провели два минометных обстрела Широкино и один — Водяного (выпущено 25 мин). «…неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных на участке фронта Павлополь — Широкино. А поздно вечером «оккупанты» провели минометные обстрелы средней мощности по Марьинке и Новомихайловке», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении все эпизоды нарушения режима тишины со стороны ДНР пришлись на Авдеевку и позиции вблизи города. При этом войска противника вели огонь из пулеметов, гранатометов и минометов.

Он заявил, что войска ЛНР провели три вооруженные провокации вблизи Крымского (Луганское направление), в том числе один раз вели огонь из миномета. Все другие случаи нарушения режима тишины происходили с применением стрелкового оружия. Лысенко проинформировал, что с 21 часов до полуночи ВС ЛНР провели три обстрела — по одному в Станице Луганской, Новотошковском и Новоалександровке. «Во всех трех вышеупомянутых местах враг применял гранатометы», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Оно получило неофициальное название «хлебное», поскольку действует на период сбора зерновых. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.