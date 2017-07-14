Губкин, Белгородская область, 14 июля, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Чем раньше будут восстановлены производственные отношения между Россией и Украиной, тем лучше будет для обоих государств. Об этом 14 июля на встрече с сотрудниками Лебедянского ГОКа в Губкине Белгородской области сказал президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината

Отвечая на вопрос об отношениях с соседом, Владимир Путин отметил, что от разрыва пострадала, прежде всего, сама Украина.

«Хотелось бы восстановить кооперацию. Чем раньше восстановим производственные отношения, тем лучше будет и для России, и для Украины», — сказал российский президент.

Владимир Путин, вместе с тем, отметил, что экономическое положение в соседней стране за последнее время значительно ухудшилось — так, доходы жителей Харьковской области сегодня вдвое ниже доходов жителей Белгородской области. Упал и объем торговли, в том числе, и из-за потери кооперации с российскими предприятиями. Как считает Владимир Путин, сколько продлится кризис на Украине, зависит от самих украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в Белгородскую область с визитом 14 июля. Он встретился с представителями студенческих стройотрядов, осмотрел строящуюся школу и прибыл на Лебединский ГОК, где осмотрел предприятие и принял участие в открытии нового цеха.