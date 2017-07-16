Калининград, 16 июля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. 210-я годовщина Тильзитского мира, отмеченная 7 июля в г. Советск (бывшем Тильзите) Калининградской области, вновь напомнила об исторических реалиях ‑ и их современном «пересмыслении». Показательны в этом плане слова Феликса Лапина, на тот момент главы администрации Калининграда, что Советск надо переименовать в Тильзит, потому что «Тильзитский мир» — знают все, что Советск — «Никто не знает». Действительно, если воспринимать название города исключительно как торговую марку, сила которой — в узнаваемости, то что Тильзитский мир, что тильзитский сыр, все едино. Кому нужна подобная «узнаваемость» и что стоит за самим фактом отмечания годовщины Тильзитского мира, пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

40161.ru Памятный знак в честь заключения Тильзитского мира в Советске

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в связи с Тильзитским миром говорит, что «Нам есть, чем гордиться», — но вот выдающие люди той эпохи называли этот договор унижением России. Он был заключен после двух серьезных поражений России от наполеоновской армии, и подписание данного документа означала, в сущности, признание Россией всех завоеваний Наполеона.

Отрицательно характеризовали Тильзитский мир его и Лев Толстой, и Александр Пушкин, да и сам Наполеон в своих воспоминаниях в итог высказался о заключившем с ним, вчерашним врагом, этот мир Александре Первом в бесконечно издевательском тоне.

В России отмечать годовщину данного события начали немедленно после распада СССР. Зачем сейчас отмечается Тильзитский мир и что стоит за внешними проявлениями «праздника», читайте в статье: Символическое унижение: зачем в Калининграде празднуют Тильзитский мир?

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