Белгород, 14 июля, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что ключевым качеством для современного лидера является порядочность. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства сказал 14 июля на встрече с коллективом Лебединского ГОК в Белгородской области.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината

Отвечая на вопрос представителя предприятия о том, какими ключевыми качествами должен обладать современный лидер, Владимир Путин сказал:

«Порядочностью. На это всё остальное накладывается. Если этого нет, если этого базиса нет, фундамента, всё остальное бессмысленно».

Вместе с тем, глава государства добавил, что к порядочности «нужны профессиональные качества, нужны современные знания. Поэтому второе — это умение постоянно учиться, учиться у тех, кто в чём-то лучше тебя, а таких людей много».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в Белгородскую область с визитом 14 июля. Он прибыл на Лебединский ГОК, где осмотрел предприятие и принял участие в открытии нового цеха.