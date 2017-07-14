Москва, 14 июля, 2017, 19:52 — ИА Регнум. По итогам 2016 года исполнение Росстатом прогнозного показателя по доходам (464 млн рублей) составило 98% (454,7 млн рублей) и утвержденных бюджетных ассигнований (23,5 млрд рублей) — 98,1%, сообщает СП РФ. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 431,3 млн рублей или 1,9%, из которых 95,3% (410,9 млн рублей) приходится на субвенции, предоставленные бюджетам регионов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

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Дебиторская задолженность в Росстате по состоянию на 1 января 2017 года в сравнении с аналогичным показателем на начало отчетного периода сократилась на 19,1% и составила 66,7 млн рублей, в том числе: по доходам — 13 млн рублей, по расходам — 53,7 млн рублей.

По результатам проверки бухгалтерская и бюджетная отчетность Росстата за 2016 год признана недостоверной на сумму 3 млн рублей, что подтверждено материалами выборочной проверки, по результатам которой выявлено неучтенное, а также отсутствующее на складе имущество, операции по учету и движению которого, не отражены в бухгалтерском учете.

Кроме того, в Росстате выявлены финансовые нарушения на общую сумму 158,2 млн рублей, которые связаны с оплатой документально не подтвержденных услуг в рамках заключенных государственных контрактов и неэффективно израсходованными бюджетными средствами, направленными на содержание и приобретение неиспользуемого имущества.

Иные нарушения связаны с неисполнением Росстатом закона о контрактной системе в части закупок у субъектов малого предпринимательства, а также не включением в государственные контракты обязательных требований по приемке товара и его документальному оформлению.

Наряду с этим установлено ненадлежащее исполнение Росстатом полномочий учредителя в отношении подведомственных ему предприятий: не утверждалась стратегия их развития, а также не проводилась обязательная оценка их научной деятельности.