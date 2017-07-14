Нижний Новгород, 14 июля, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Депутаты нижегородского Заксобрания просят у областного правительства выделить дополнительно 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Как заявил глава комитета по АПК Игорь Тюрин, депутаты предлагают приплюсовать эти средства к тем, что уже заложены в бюджет области на 2017 год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По его словам, дополнительные средства предлагается направить их, прежде всего, на закрепление молодых специалистов на селе, благоустройство, развитие производства и привлечение инвестиций в молочное животноводство, мелиорацию земель, средства защиты растений.

«Если наши предложения будут поддержаны правительством и губернатором, то ситуация в сфере сельского хозяйства принципиально изменится в положительную сторону, — заявил Тюрин. Поддержка региональных производителей позволит сделать их продукцию конкурентной на рынке. Зачастую крупные торговые сети устанавливают собственную наценку, и регулировать ее очень сложно. К сожалению, это не всегда положительно влияет на местных производителей. Наша главная задача — максимально пролоббировать увеличение числа нижегородских товаров на полках крупных федеральных и региональных торговых сетей», — прокомментировал Тюрин.

При этом депутат уверен, что сельское хозяйство — «это не площадка для зарабатывания денег». По его словам, это ведущий сектор экономики, развитие которого сохранят и создает рабочие места, не позволяет исчезнуть населенным пунктам и повышает продовольственную безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Нижегородской области на 2017 года на реализацию госпрограммы по развитию АПК изначально было запланировано всего 2,39 млрд рублей.

Из них 1,6 млрд рублей — на подпрограмму «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области».

Единственными, кто каждый год заявлял о том, что объем средств, выделяемых региональным бюджетом на развитие АПК, ничтожно мал, были члены фракции КПРФ.

Они регулярно предлагали сократить расходы по другим статьям бюджета в пользу аграриев, но коллеги по Заксобранию отказывались поддержать эти идеи.