Тамбов, 14 июля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высоко оценил работу органов охраны правопорядка по обеспечению комфорта и безопасности граждан. Он отметил результативность сотрудничества полиции с органами исполнительной власти и муниципалитетами. Такую оценку губернатор дал на заседании коллегии управления Министерства внутренних дел РФ по Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Губернатор Александр Никитин принял участие в заседании коллегии регионального УМВД РФ, посвященном подведению итогов работы в первом полугодии 2017 года.

«В области выстроена достаточно эффективная система профилактики правонарушений, — отметил глава региона. — Достижение положительных результатов стало возможным, в первую очередь, благодаря ежедневному, высокопрофессиональному труду сотрудников органов внутренних дел, тесному сотрудничеству с администрацией области, администрациями городов и районов».

По уровню криминогенности Тамбовская область остается в числе наиболее благополучных в России. Продолжает сокращаться количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против личности, собственности, общественной безопасности. По обеспечению неотвратимости наказания УМВД области стабильно занимает ведущие позиции в системе органов внутренних дел страны и входит в десятку лучших подразделений Министерства внутренних дел. Было отмечено, что раскрываемость на 20−30% выше среднего по округу и России.

Согласно данным МВД России, область вошла в число субъектов, которые наиболее активно выявляли экономические преступления. Тамбовские оперативники также стали одними из лучших в России по пресечению нарушений налогового законодательства, количеству установленных и привлеченных к уголовной ответственности лиц за совершение тяжких и особо тяжких экономических составов, уровню возмещения ущерба от экономических преступлений, в вопросах противодействия фальшивомонетничеству.

Губернатор поблагодарил сотрудников УМВД за настойчивость в отстаивании интересов общества, за принципиальность, проявляемую при защите прав граждан, выразив уверенность, что так же эффективно они будут работать и впредь.

«Важно обеспечить комфортное безопасное проживание населения Тамбовской области», — отметил Александр Никитин и заверил руководство УМВД, что администрация области в рамках своих полномочий продолжит оказывать содействие органам внутренних дел в решении возложенных на них задач.

По данным полиции, количество преступлений, зарегистрированных на территории Тамбовщины в первом полугодии, снизилось на 1016 (или на 14,8%) и составило 5829. Продолжает сокращаться количество тяжких и особо тяжких преступлений (-18,9%), совершенных против личности (-27,1%), собственности (-10,1%), общественной безопасности (-0,7%). Впервые за много лет удалось преломить многолетнюю динамику роста мошеннических действий (-19,8%), снизить количество хищений автотранспорта (-26,3%), умышленных повреждений имущества (-10,2%).