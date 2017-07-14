Минск, 14 июля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. «В отношениях между Республикой Молдова и Республикой Беларусь открыта новая страница», — заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи в Витебске с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.by Переговоры Александра Лукашенко с Игорем Додоном

Додон назвал Лукашенко «одним из наиболее авторитетных лидеров стран СНГ» и пригласил его в ближайшее время посетить Молдавию. «Мы в Молдове дорожим традиционно позитивными отношениями с Беларусью и настроены и в дальнейшем поддерживать их устойчивый и плодотворный характер», — отметил молдавский президент.

Додон поблагодарил белорусского руководителя за «интерес к продукции молдавских сельхозпроизводителей» и беспрепятственный допуск молдавских товаров на белорусский рынок. «Выразили общую уверенность, что отношения между нашими странами будут развиваться по нарастающей», — добавил он.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова помогать Молдавии «всем, что в ее силах». «Мы от вас ничего не скрываем, вы — близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо», — добавил он, обращаясь к Додону.

«Почему-то в Молдове говорят: «Мы маленькое государство, маленький народ». Это великий народ, это нормальное по среднеевропейским меркам государство», — заявил белорусский лидер.

В ходе визита в Белоруссию Додон встретился с представителями деловых кругов Белоруссии, отметив, что потенциал взаимодействия предпринимателей двух стран пока не используется в полной мере. «Нам необходимо оперативно решать вопросы наращивания потенциала экономического сотрудничества и выходить на новый уровень. Возможности для этого есть и они очень разнообразны — это и развитие промышленной кооперации, и создание совместных предприятий, и поддержка усилий по продвижению своих товаров на рынках Беларуси и Молдовы. Последнее может быть очень эффективным и выгодным, так как наши товары в большинстве случаев не конкурируют друг с другом, поскольку номенклатура производимой продукции достаточно разная. Скорее, экономики Беларуси и Молдовы можно назвать дополняющими друг друга, а не конкурирующими», — отметил президент Молдавии.

Он сообщил, что в 2016 году товарооборот между двумя странами составил $204,8 млн, и цель — увеличить его к 2018−2019 гг. до $400 млн. «Стратегическое партнерство Молдовы и Беларуси будет результативным тогда, когда деловые круги двух стран построят стратегическое партнерство. Мы готовы поддержать самые разные пути установления такого партнерства — содействовать бизнес визитам, установлению тесных контактов между бизнес сообществом», — добавил Додон.