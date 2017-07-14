Чебоксары, 14 июля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Чувашии через полтора года после федерального скандала частично возвращают ряду территорий статус ООПТ (особо охраняемые природные территории). Минприроды региона разработало проект постановления о возврате особого статуса «Шемалаковскому ландшафту» и озеру Тени, а также предложив создать заказник «Пойма реки Сура». Соответствующий документ размещён на портале нормативных правовых актов Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Birdchuvashia.livejournal.com ООПТ: в 2012 году и в 2016 году. «Шемалаковский ландшафт» исключен из списка ООПТ в 2016 году. Инфографика Александр Яковлева

Согласно проекту постановления, предлагается создать государственные природные заказники регионального значения «Шемалаковский» в Яльчикском районе и «Пойма реки Сура» на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Площади их составят соответственно 7 480 000 и 29 100 000 кв. метров. Кроме того, планируется объявить озеро Тени в Аликовском районе памятником природы регионального значения. Ожидается, что данные территории получат статус особо охраняемых природных территорий. При этом земельные участки «у пользователей, владельцев и собственников участков» изыматься не будут.

Отмечается, что данное решение принимается «для охраны уникальных природных объектов и ландшафтов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов от неблагоприятного антропогенного воздействия».

Отметим, что особо охраняемые природные территории «Шемалаковский» и «Озеро Тени» были и ранее, пока Минприроды Чувашии в марте 2016 года не ликвидировало их своим приказом. Ранее также сообщалось, что заказник «Пойма реки Сура» планируется создать путём объединения четырёх участков озёр и болот в Порецком и Шумерлинском районах — о каких именно территориях идёт речь, не уточнялось.

Читайте также: В Чувашии под вопросом судьба 65 ООПТ, объявленных вне закона

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации оказались почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. В марте 2016 года соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называли это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

Пройдя все инстанции, экологи и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий.

Читайте также: Экологи просят Путина остановить «цирк» с заповедниками в Чувашии