Астана, 16 июля, 2017, 12:07 — ИА Регнум. На прошедшем в Астане Пятом съезде казахов всего мира (Всемирном курутлае) Нурсултан Назарбаев, являющийся председателем Всемирной ассоциации казахов, подчеркнул важность поддержки живущих за рубежом соотечественников. Для этой цели создается одноименный фонд «Отандастар». Однако на итоги съезде есть и альтернативный взгляд, и приводит его американское «Радио Азатык». О том, почему американцев вдруг взволновали казахи, пишет редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

«Радио Азаттык», как и «Radio free Asia» (еще одно подразделение «Радио Свободы»), обеспокоились преследованиями живущих в Китае казахов, — точнее, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Эти две радиостанции выпустили в эфир репортаж, где описываются репрессии против китайских казахов. В частности, утверждается, что существуют многочисленные религиозные ограничения (вплоть до уголовной статьи за произносимые во время молитв слова похвалы на казахском языке); указывается и на иные, намеренно создаваемые этническим казахам трудности. Чуть позже «Radio free Asia» сообщило об объявлении в розыск китайскими правоохранительными органами более 200 граждан страны, этнических казахов, за распространение записи с критикой китайского правительства.

Возникает вопрос — зачем американским СМИ педалировать тему прав казахов в Китае? В этой связи многое проясняется, если учесть, что РК — один из основных партнеров Китая в важнейшем стратегическом проекте «Один пояс — один путь», которые далеко не ограничивается экономической сферой, но предполагает также комплексное развитие китайских регионов, развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и пр.

Отношения с соседями, в том числе с Казахстаном, являются необходимым слагаемым реализации этой стратегии. В случае, если связь с РК ослабнет, даст сбой и китайский проект: он останется привязан к морским путям обеспечения энергоносителями, а также получит внутриполитические проблемы в СУАР. А чем больше «накручивать» китайских казахов, чем шире говорить о «планах Китая по захвату Казахстана», тем больше шансов испортить отношения двух стран.

Как на самом деле живут казахи в Китае и можно ли поведение указанных радиостанций считать общеамериканским медийным трендом, читайте здесь: Замена «экспорту невест»: почему СМИ США волнует судьба казахов в Китае

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