Уфа, 14 июля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Башкирии продолжают обсуждать предложение вернуться к эпохе Советского Союза в сфере распределения доходов, сделанное мэром города Иреком Ялаловым во время второго дня Московского урбанистического форума — 2017 на конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны». Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, предложения Ирека Ялалова — сигнал федеральной власти о том, что мегаполисы заинтересованы в пересмотре бюджетной политики.

Ufacity.info Герб города Уфа с обрамлением

Откуда у мэра китайская грусть?

Градоначальник Уфы посетовал, что после всех налоговых и неналоговых платежей в крупных городах остается лишь 8−10% финансовых ресурсов и предложил перенять китайский опыт, благо за последние два года Уфа заключила соглашения о побратимстве с тремя китайскими городами. Там, по словам Ялалова, бюджетная политика выстроена следующим образом: 33% остаётся в городе, 33% отдаётся в правительство региона, 33% перечисляется в Пекин. «На сегодняшний день, если брать Уфу, треть остается в Башкирии, около 10% — в городе, всё остальное уходит в федеральный центр. Если такая межбюджетная политика существует в России, то тогда надо вернуться к эпохе Советского Союза», — заявил сити-менеджер.

Глава администрации Уфы поведал, что что лет назад в Уфе проживали 60 тысяч человек, во время Великой Отечественной войны — чуть более 200 тысяч. В 50-е годы города Уфа и соседний с ней город индустриально развитый Черниковск объединились в один, в 80-е объединённый город стал миллионером. «Вся инфраструктура, в том числе строительство трамвайных путей, мостовых сооружений и т. д., финансировалась тогда из советского центра! Нам надо вернуться к вопросу о финансировании федеральным центром приоритетных инфраструктурных проектов в городах-миллионерах и крупнейших агломерациях», — потребовал Ирек Ялалов.

Следящие за экстравагантными высказываниями своего градоначальника уфимцы в очередной раз отметили необъяснимую тягу Ялалова к восточным городам, вздохнули по факту разделения трамвайных путей в северной черниковской и южной центральной частях города, но пришли к выводу, что рациональное зерно в речах Ялалова всё же есть. «В Уфе три большие беды и одна маленькая неприятность, зимой совершенно неожиданно город заваливает снегом, весной затопляет паводок, летом ливнёвка не справляется с дождями, и только осенью передышка, с листопадом в Уфе справляются неплохо, так как деревьев в городе становится всё меньше и меньше, — невесело иронизирует житель северной Черниковки Михаил Еленин. — Но всё же Ялалов прав, тот, кто производит, должен жить тем лучше, чем больше он производит. Ещё бы господин мэр помнил это, выкачивая из промышленной Черниковки налоги и не давая ничего взамен».

В контексте выборов

Политологи отмечают, что предложение Ирека Ялалова при всей его эпатажности поднимает крайне актуальную тему: это проблема распределения ресурсов между регионами и федеральным центром, но уже с позиций мегаполисов.

«Ранее такие руководители регионов, как Алексей Гордеев (Воронежская область) и Рустам Минниханов (Татария), неоднократно публично поднимали тему распределения ресурсов и ратовали за перераспределение в пользу регионов. Инициатива Ирека Ялалова выводит уфимского мэра в разряд если не федеральных политиков, то политиков, способных формировать дискурс на федеральном уровне», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

«В Башкирии много говорят о пикировках Ялалова с республиканским Минфином, однако вряд ли это стоит воспринимать как внутриэлитный конфликт в Башкирии. Как видим, дело совсем не в этом: у Ялалова продуманная политическая позиция, которая многим может быть симпатична многим жителям российских мегаполисов, а не только уфимцам» — предположил эксперт.

По мнению собеседника агентства, в этом контексте полемику, которую инициировал Ялалов, нельзя воспринимать как конфликт с правительством республики.

«Не стоит забывать, что Ялалов входит в Совет по развитию местного самоуправления при президенте страны и активно выдвигает значимые для всей страны предложения по развитию муниципалитетов. Сейчас уфимский сити-менеджер пытается обратить внимание на проблему системно, предлагает решить ее в масштабах страны», — заявил политолог.

У многих уфимцев инициатива уфимского сити-менеджера вызывает скорее позитивное, нежели негативное отношение, это вызвано признанием необходимости преодоления сверхконцентрации ресурсов в центре.

«В мегаполисах денег стало не хватать лишь в последние два года (условно говоря, в посткрымский период), а вот в малых и средних городах страны — это уже хроническая проблема. К сожалению, нужно признать: региональные власти часто уже не в состоянии помочь местным муниципалитетам, в которых катастрофически не хватает средств на развитие инфраструктуры. Отсюда и проблемы с уборкой снега, плохого качества дорог, проблемы с ливневой канализации и т.д. Понятно, что проблем на селе ещё больше, но не стоит забывать, что ожидания и стандарты у жителей мегаполисов гораздо выше. Этот фактор, особенно в контексте выборов президента страны, безусловно, не стоит недооценивать, — заключил Михайличенко.

Мы уже как в СССР, но ещё не как в Китае

Как считает политолог Николай Евдокимов, выступление Ялалова ясно свидетельствует о том, что проблема наполняемости бюджета — ключевая для крупнейших российских мегаполисов.

«Представляется, что «китайская» схема, предполагающая, что треть собранных налогов остаётся в городе, треть идёт в региональный бюджет и ещё треть уходит в центр, вполне применима и для России. Думаю, это было бы справедливо. Республиканский бюджет от этого никак не пострадает, он и сейчас получает треть собранных в городе налогов, а вот наполняемость городской казны удалось бы существенно повысить. Это поможет не только успешнее справляться с сезонными проблемами, такими, как снежные заносы или устройство ливнёвок, но и позволит вкладывать средства в крупные проекты, в том числе инфраструктурные», — утверждает эксперт.

Второе предложения уфимского градоначальника — о возврате к советской модели, когда федеральный центр сам определял важные инфраструктурные проекты и финансировал их из общегосударственной казны, политологу кажется менее аргументированным, так как эта схема вряд ли способна что-то принципиально изменить в сегодняшней ситуации. По мнению эксперта, здесь нет системы, а значит нет и равных условий для крупнейших российских мегаполисов.

«Это значит, что решения о выделении средств будут приниматься субъективно, нельзя исключать и коррупционной составляющей, негативных проявлений лоббизма. Собственно, сам советский опыт показывает, что уровень развития городов-миллионников оказался неодинаков», — уверен Евдокимов.

Кроме того, нечто подобное федеральный центр как раз сегодня и осуществляет, финансируя города, которые участвуют в крупных проектах — Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу в нескольких российских городах, да и саммиты ШОС и БРИКС в Уфе тоже относятся к этой линейке.

«Сегодня мы как раз и наблюдаем советский опыт, только в условиях куда меньших финансовых возможностей государства, что и проявляется в объёмах финансирования, и в количествах проектов», — резюмировал эксперт.

Наступает эра мэров

Выделяется и политический итог выступления Ирека Ялалова, и он состоит не только в том, какие конкретные предложения были озвучены.

«Самое существенное то, что мэр одного из крупнейших российских городов дал понять, что существующая ныне модель распределения бюджетных средств не устраивает российские мегаполисы, она объективно сдерживает их развитие, что сказывается и на экономических показателях, уровне жизни населения этих городов», — считает политолог Евдокимов.

По его мнению, в условиях, когда политическое влияние мэров крупных городов в последнее время растёт — это вполне прозрачный сигнал федеральной власти о том, что крупные города заинтересованы в пересмотре бюджетной политики.

«Справедливости ради, надо сказать, что нынешняя модель централизации финансового управления уже не раз подвергалась критике, но, в основном, со стороны региональных руководителей или представителей предпринимательского сообщества. Теперь мы видим, что к их числу подключились и мэры крупных городов», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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