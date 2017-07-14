Кострома, 14 июля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Рождаемость в Костромской области за 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15%. Темпы естественной убыли населения увеличилась на треть. Об этом сегодня 14 июля сообщил Костромастат.

Новорожденные

С января по май 2017 года в Костромской области родилось 2713 человек, умерло — 4146. Естественная убыль населения составила 1433 человека. По сравнению с пятью месяцами 2016 года темпы рождаемости и смертности в Кострмое снижаются — рождаемость снизилась на 15%, смертность — на 3,5%.

В целом по области количество умерших превышает число родившихся в 1,5 раза, Хуже всего ситуация в Макарьевском и Солигаличском районах, где на 1 новорожденного регистрируют 3−4 умерших.

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Как сообщает Костромастат, число браков в области выросло на 10%, число разводов практически не изменилось.

За июнь 4 жителя области заболели гепатитом, 2 — гриппом, 1 — сифилисом, 11 — гепатитом. У 18 костромичей был обнаружен ВИЧ.

Напомним, что смертность в Костромской области превышает рождаемость более 10 лет. По данным областного ЗАГС, в 2007 году разница между этими показателями составляла 4869 человек или 39%. В последующие годы смертность по области постепенно снижалась, рождаемость — росла. В 2014 году разница составила 2045 человек или 19,6%. Это был лучший показатель за последние 10 лет.