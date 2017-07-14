Львов, Украина, 14 июля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко, выступая 14 июля на Львовском бронетанковом заводе, заявил, что не позволит обворовывать Вооруженные силы Украины, сообщается на аккаунте президента Украины в Твиттере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Порошенко пообещал не допускать обворовывания украинской армии.

«Украинский народ отдаёт последнее, и воровать на этом не позволено никому», — заявил президент Украины.

На чём и кому позволено воровать, Пётр Порошенко не уточнил.

При этом украинский президент подчеркнул, что правоохранительные структуры показывают «решительные действия и достижения в борьбе с коррупцией».

Выступление Порошенко на Львовском бронетанковом заводе состоялось на фоне задержания представителей Центрального бронетанкового управления ВСУ, которые вместе с руководством Львовского бронетанкового завода организовали коррупционную схему по закупке бывших в употреблении танковых двигателей по цене новых.

По данным правоохранительных органов, за 2015 год эта схема привела к растрате средств украинского бюджета на сумму 28,6 млн гривен. Были задержаны глава ЦБТУ ВСУ, начальник отдела управления, директор и замдиректора ГП «Львовский бронетанковый завод».