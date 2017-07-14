Вашингтон, 14 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. США являются лидирующей экономикой мира, согласно глобальному исследованию общественного мнения американского аналитического центра Pew Research Center.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Китай

Опрос проводился в 38 странах мира. 42% опрошенных заявили, что США являются ведущей мировой экономикой, 32% отдали лидирующие позиции Китаю.

Во всех опрошенных странах Латинской Америки, а также в большинстве стран Азии и Африки, расположенных к югу от Сахары, общественность склонна полагать, что США являются лидирующей экономикой мира.

Опрос также показал, что 51% граждан США уверены в лидирующих позициях экономики США, 35% предпочли Китай.

Напомним, в рамках исследования Pew Research Center, проходившего с 16 февраля до 8 мая 2017 года, было опрошено 41 тыс. 953 респондента.